Экс-голкипер «Краснодара» Синицын сделал выбор между Сафоновым и Агкацевым

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын сделал выбор в пользу одного из двух вратарей — Станислава Агкацева и Матвея Сафонова. Оба голкипера являются воспитанниками системы «Краснодара», Сафонов с лета 2024-го выступает за «ПСЖ», а Агкацев играет за первую команду «быков».

— Представим: в вашей команде два вратаря — Сафонов и Агкацев. Кого поставите?

— Интересный вопрос. Мотю всё-таки. Играет и тренируется с лучшими футболистами мира. Выходит пореже Стаса — но на таком уровне, который мы только ждём от наших футболистов. При этом и Агкацев провёл ровно весь чемпионат. Тяжёлый выбор. Но уровень сопротивления на тренировках разный, — приводит слова Синицына Sport24.

Действующий победитель Российской Премьер-Лиги — «Краснодар». По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА (21 очко).