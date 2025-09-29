Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-голкипер «Краснодара» Синицын сделал выбор между Сафоновым и Агкацевым

Экс-голкипер «Краснодара» Синицын сделал выбор между Сафоновым и Агкацевым
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын сделал выбор в пользу одного из двух вратарей — Станислава Агкацева и Матвея Сафонова. Оба голкипера являются воспитанниками системы «Краснодара», Сафонов с лета 2024-го выступает за «ПСЖ», а Агкацев играет за первую команду «быков».

— Представим: в вашей команде два вратаря — Сафонов и Агкацев. Кого поставите?
— Интересный вопрос. Мотю всё-таки. Играет и тренируется с лучшими футболистами мира. Выходит пореже Стаса — но на таком уровне, который мы только ждём от наших футболистов. При этом и Агкацев провёл ровно весь чемпионат. Тяжёлый выбор. Но уровень сопротивления на тренировках разный, — приводит слова Синицына Sport24.

Действующий победитель Российской Премьер-Лиги — «Краснодар». По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА (21 очко).

Материалы по теме
«Рано или поздно от этого откажутся». Экс-вратарь «Краснодара» Синицын — о Fan ID
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android