Кафанов обозначил, в каком случае российский вратарь выиграет трофей имени Льва Яшина

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, в каком случае российский голкипер может претендовать на награду имени Льва Яшина. Действующим обладателем этого приза является вратарь «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который в прошлом сезоне выступал за «ПСЖ».

«Для этого нужно провести полноценный сезон в клубе, который доберётся как минимум до финала Лиги чемпионов», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Отметим, что за «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов. В нынешнем сезоне 25-летний футболист не провёл ни одного матча за парижан, а в прошлой кампании пропустил 13 голов в 17 играх.