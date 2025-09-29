В «Чайке» рассказали о состоянии экс-футболиста «Шахтёра», не игравшего более 700 дней

Помощник главного тренера «Чайки» Геннадий Зубов рассказал о физическом состоянии бывшего футболиста «Шахтёра» и новичка команды из Песчанокопского Александра Роспутько, не игравшего более 700 дней.

Роспутько дебютировал за «Чайку» 15 сентября в матче 10-го тура Лиги Pari с «Черноморцем» из Новороссийска. Его команда проиграла со счётом 1:4, хавбек появился на поле на 57-й минуте. До «Чайки» он не играл в официальных матчах с 4 октября 2023 года

«Я ещё в академии «Шахтёра» два года тренировал Сашу и в дальнейшем наблюдал за его ростом. Был приятно удивлён, когда появилась возможность поработать вместе уже на профессиональном уровне. Как я понимаю, во время паузы в выступлениях Роспутько занимался индивидуально и с тренером: посещал тренажёрный зал, выполнял беговую работу. Понятно, что психологически ему было непросто. Любому футболисту тяжело так долго не играть и находиться без команды. Это был сложный этап в его жизни. Какое-то время он и у нас занимался по индивидуальной программе — постепенно возвращался в игровой тонус. Но, думаю, самое трудное уже позади. С этим периодом он справился. Психологический груз с него спал, постепенно возвращается раскрепощённость в действиях. Рады, что Саша набирает форму и помогает команде — сыграл четыре полноценных матча за «Чайку», в том числе два полных. До идеальных кондиций, конечно, ему ещё работать и работать. Совершенствоваться никогда не поздно. Потихоньку подводим его к лучшей форме и двигаемся вперёд. Саша понимает, что на него рассчитывают, и старается своими действиями на поле оправдывать доверие тренеров», — рассказал Зубов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.