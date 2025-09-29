Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Чайке» оценили перспективы в России сбежавшего из «Шахтёра» полузащитника Роспутько

В «Чайке» оценили перспективы в России сбежавшего из «Шахтёра» полузащитника Роспутько
Аудио-версия:
Комментарии

Помощник главного тренера «Чайки» Геннадий Зубов высказался о перспективах в России новичка команды Александра Роспутько, сбежавшего из «Шахтёра».

«Ни для кого не секрет, что мы делаем ставку на молодых футболистов, способных со временем заиграть на самом высоком уровне. У многих ребят в нашей команде есть большой потенциал, и мы его развиваем. В противном случае их бы не было в «Чайке». Саши Роспутько это тоже касается. Мы знаем его сильные качества и стараемся их развить ещё больше. Я уверен, что уже скоро мы увидим кого-то из наших парней в Премьер-Лиге. Ребятки быстро растут. Только вроде бы было 14-15 лет — а уже смотришь, 21 уже. Время бежит неумолимо», — рассказал Зубов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Роспутько дебютировал за «Чайку» 15 сентября в матче 10-го тура Лиги Pari с «Черноморцем» из Новороссийска. Его команда проиграла со счётом 1:4, хавбек появился на поле на 57-й минуте. До «Чайки» он не играл в официальных встречах с 4 октября 2023 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Чайке» рассказали о состоянии экс-футболиста «Шахтёра», не игравшего более 700 дней
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android