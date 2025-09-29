В «Чайке» оценили перспективы в России сбежавшего из «Шахтёра» полузащитника Роспутько

Помощник главного тренера «Чайки» Геннадий Зубов высказался о перспективах в России новичка команды Александра Роспутько, сбежавшего из «Шахтёра».

«Ни для кого не секрет, что мы делаем ставку на молодых футболистов, способных со временем заиграть на самом высоком уровне. У многих ребят в нашей команде есть большой потенциал, и мы его развиваем. В противном случае их бы не было в «Чайке». Саши Роспутько это тоже касается. Мы знаем его сильные качества и стараемся их развить ещё больше. Я уверен, что уже скоро мы увидим кого-то из наших парней в Премьер-Лиге. Ребятки быстро растут. Только вроде бы было 14-15 лет — а уже смотришь, 21 уже. Время бежит неумолимо», — рассказал Зубов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Роспутько дебютировал за «Чайку» 15 сентября в матче 10-го тура Лиги Pari с «Черноморцем» из Новороссийска. Его команда проиграла со счётом 1:4, хавбек появился на поле на 57-й минуте. До «Чайки» он не играл в официальных встречах с 4 октября 2023 года.