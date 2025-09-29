Игроки «Реала» приступили к тренировке на стадионе «Кайрата»

Футболисты мадридского «Реала» начали тренировку на домашнем стадионе «Кайрата» «Центральный». Завтра, 30 сентября, «сливочные» сыграют с «Кайратом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск.

По состоянию на сегодняшний день «Кайрат» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Матч 1-го тура с лиссабонским «Спортингом» казахстанская команда проиграла со счётом 1:4. «Реал», в свою очередь, одолел французский «Марсель» со счётом 2:1.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира парижане обыграли «Интер» со счётом 5:0.