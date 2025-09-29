Скидки
Сёмин считает Черевченко отличным кандидатом на пост главного тренера «Факела»

Российский специалист Юрий Сёмин полагает, что Игорь Черевченко является отличным кандидатом для работы на посту главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел».

«Факел» всё время торопится, думаю, что там дело не в тренере. Прекрасно там работали Игорь Черевченко и Сергей Ташуев, много хороших тренеров было. Черевченко — великолепная кандидатура, он там хорошо работал», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Сегодня, 29 сентября, «Факел» объявил об уходе с поста главного тренера Игоря Шалимова. По итогам прошлого сезона воронежская команда не смогла сохранить прописку в Мир РПЛ и с этой кампании выступает в Лиге Pari. После 12 туров «Факел» набрал 24 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

