Губерниев: «Кайрат», поставьте мадридских выскочек на место! Буду искренне болеть за вас

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и мадридским «Реалом». Игра состоится завтра, 30 сентября, начало — в 19:45 мск.

«Я считаю, что надо выскочек мадридских нашим прекрасным футболистам «Кайрата», за которых я буду искренне болеть, поставить на место. Потому что «Реал» себя ведёт как высокомерные выскочки. «Кайрат», поставьте их на место, покажите им своё место, этим слабакам из Мадрида. Потому что они — слабаки. Недавно весь мир опять увидел это.

«Кайрат» вполне может побороться против зазнаек. «Реал» приехал основным составом. Это говорит о том, что им нужно выигрывать. Там же не только очки, но и призовые деньги, которые в Мадриде умеют считать. «Реал» — прекрасный раздражитель для «Кайрата». Мы видим, настрой у «Реала» на «Кайрат» запредельный, особенно после неудачи с «Атлетико». Считаю, что «Кайрат» Алма-Ата — это бренд, не только казахстанского футбола, но в своё время был бренд и советского футбола. Поэтому вперёд, «Кайрат»! В этом противостоянии я с детства за «Кайрат», а не за мадридских выскочек», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.