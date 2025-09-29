«Торпедо» одержало первую победу в Первой лиге при Парфёнове, обыграв «Енисей»

Московское «Торпедо» обыграло красноярский «Енисей» в матче 12-го тура Лиги Pari. Встреча, которая прошла на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 79-й минуте отличился Александр Юшин, который вышел на замену по ходу второго тайма.

«Торпедо» под руководством Дмитрия Парфёнова набрало девять очков и идёт на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги, автозаводцы не побеждали шесть матчей подряд в чемпионате. «Енисей», который возглавляет Андрей Тихонов, с 10 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре 5 октября «Торпедо» примет новороссийский «Черноморец», «Енисей» днём позднее сыграет в гостях с «Челябинском».