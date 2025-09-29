Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Енисей — Торпедо, результат матча 29 сентября 2025, счёт 0:1, 12-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» одержало первую победу в Первой лиге при Парфёнове, обыграв «Енисей»
Комментарии

Московское «Торпедо» обыграло красноярский «Енисей» в матче 12-го тура Лиги Pari. Встреча, которая прошла на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Юшин – 80'    

На 79-й минуте отличился Александр Юшин, который вышел на замену по ходу второго тайма.

«Торпедо» под руководством Дмитрия Парфёнова набрало девять очков и идёт на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги, автозаводцы не побеждали шесть матчей подряд в чемпионате. «Енисей», который возглавляет Андрей Тихонов, с 10 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре 5 октября «Торпедо» примет новороссийский «Черноморец», «Енисей» днём позднее сыграет в гостях с «Челябинском».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: российский футбол, жара в КХЛ и теннис
Топ-матчи понедельника: российский футбол, жара в КХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android