Костромской «Спартак» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге до 11 матчей

Костромской «Спартак» сыграл вничью с ульяновской «Волгой» в матче 12-го тура Лиги Pari. Встреча в Караваеве (Костромская область) завершилась со счётом 1:1.

В составе «Волги» на четвёртой минуте гол забил Георгий Уридия. С 67-й минуты «Волга» играла в меньшинстве после того, как за вторую жёлтую карточку был удалён Руслан Шагиахметов. На 90-й минуте отличился игрок костромичей Артур Гарибян.

«Спартак» Кострома не проигрывает 11 матчей подряд в Первой лиге, команда набрала 27 очков и возглавляет таблицу. «Волга» с 12 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре 4 октября костромской «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой», команда из Ульяновска в этот же день встретится на выезде с воронежским «Факелом».