Главная Футбол Новости

Спартак Кострома — Волга Ульяновск, результат матча 29 сентября 2025, счёт 1:1, 12-й тур Первой лиги 2025/2026

Костромской «Спартак» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге до 11 матчей
Комментарии

Костромской «Спартак» сыграл вничью с ульяновской «Волгой» в матче 12-го тура Лиги Pari. Встреча в Караваеве (Костромская область) завершилась со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 1
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Уридия – 4'     1:1 Гарибян – 90'    
Удаления: нет / Шагиахметов – 67'

В составе «Волги» на четвёртой минуте гол забил Георгий Уридия. С 67-й минуты «Волга» играла в меньшинстве после того, как за вторую жёлтую карточку был удалён Руслан Шагиахметов. На 90-й минуте отличился игрок костромичей Артур Гарибян.

«Спартак» Кострома не проигрывает 11 матчей подряд в Первой лиге, команда набрала 27 очков и возглавляет таблицу. «Волга» с 12 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре 4 октября костромской «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой», команда из Ульяновска в этот же день встретится на выезде с воронежским «Факелом».

Материалы по теме
