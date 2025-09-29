Экс-вратарь «Милана»: Черчесов на одном уровне ментальности с Гвардиолой и Клоппом

Бывший вратарь «Милана» и сборной Италии Марко Амелиа назвал сильные стороны российского тренера Станислава Черчесова, сравнив его с Хосепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом.

«Для меня Черчесов на одном уровне ментальности и психологии вместе с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом. Потому что не очень просто быть главным тренером сборной России во время чемпионата мира в России. Это сильная ментальность, мощная психология. Он настоящий мужчина с классным чувством юмора. Он постоянно говорит с игроками и затрагивает те темы, которые им интересны. Он ведёт диалоги с ними для улучшения их качеств», — приводит слова Амелиа Legalbet.

Черчесов в начале августа возглавил грозненский «Ахмат». Под его руководством команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью в семи матчах РПЛ. После 10 туров чемпионата России «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

Также 62-летний Черчесов стал первым тренером в истории «Ахмата», которому удалось не проиграть в первых семи встречах РПЛ после назначения.