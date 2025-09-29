Тимощук — о «Зените» в РПЛ: следствие наших ошибок привело к такому плачевному старту

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о неудачном старте сезона Мир РПЛ в исполнении сине-бело-голубых. В первых пяти матчах чемпионата России «Зенит» одержал только одну победу. После 10 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

«Мы сами загнали себя в такую ситуацию. Нельзя было отпускать игру в Казани, когда вели в два мяча. Следствие наших ошибок привело к такому плачевному старту, которого никто не ожидал. Но вся борьба в чемпионате только впереди, сейчас нужно также собранно подходить к каждому матчу», — приводит слова Тимощука Metaratings.

Лидирует в чемпионате России ЦСКА, который набрал 21 очко. Второе место занимает «Локомотив» (20), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (20).