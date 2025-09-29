Полузащитник «Балтики» Петров: мы будем наверху таблицы в РПЛ — никого не боимся

Полузащитник «Балтики» Илья Петров высказался о турнирных амбициях калининградской команды в нынешнем сезоне Мир РПЛ. По итогам 10 туров «Балтика» занимает шестое место в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего ЦСКА на четыре очка.

«Когда команда, которая только вышла из Первой лиги, поднимается высоко в таблице, все думают, что это временное явление. Надо через свою работу, сыгранность двигаться дальше. Думаю, мы будем наверху таблицы. Наша ментальность поменялась — стали сильнее, увереннее в себе, выходим с позиции силы, никого не боимся», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.