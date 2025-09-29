«Зенит» — лидер 10-го тура РПЛ по xG, удачным обводкам и ударам в створ ворот
Санкт-петербургский «Зенит» стал лучшей командой 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по трём статистическим показателям. В субботу, 27 сентября, сине-бело-голубые разгромили «Оренбург» (5:2). Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22' 2:0 Глушенков – 34' 3:0 Соболев – 74' 4:0 Глушенков – 77' 4:1 Ценов – 83' 4:2 Камилов – 88' 5:2 Глушенков – 90+2'
Как сообщает телеграм-канал «РУСТАТ», показатель ожидаемых голов «Зенита» в матче составил 3,5, а число успешных обводок — 24, что является лучшим результатом среди всех команд в 10-м туре РПЛ. Кроме того, санкт-петербуржцы чаше всех в туре пробили в створ ворот соперника — 11 раз.
По итогам трети сезона «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 19 набранных очков, что на два меньше, чем у лидирующего в чемпионской гонке ЦСКА.
