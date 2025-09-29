«Зенит» — лидер 10-го тура РПЛ по xG, удачным обводкам и ударам в створ ворот

Санкт-петербургский «Зенит» стал лучшей командой 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по трём статистическим показателям. В субботу, 27 сентября, сине-бело-голубые разгромили «Оренбург» (5:2). Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает телеграм-канал «РУСТАТ», показатель ожидаемых голов «Зенита» в матче составил 3,5, а число успешных обводок — 24, что является лучшим результатом среди всех команд в 10-м туре РПЛ. Кроме того, санкт-петербуржцы чаше всех в туре пробили в створ ворот соперника — 11 раз.

По итогам трети сезона «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 19 набранных очков, что на два меньше, чем у лидирующего в чемпионской гонке ЦСКА.