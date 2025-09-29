Конте высказался о замене Де Брёйне в матче «Милан» — «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал реакцию полузащитника своей команды Кевина Де Брёйне после замены в матче 5-го тура Серии А с «Миланом» (1:2).

«Надеюсь, его разочарование было связано с результатом. Если же дело было в замене, то он выбрал не того человека, на которого стоит злиться», – приводит слова Конте аккаунт Napoli Zone в соцсети X.

Бельгийский хавбек покинул поле на стадионе «Сан-Сиро» на 72-й минуте. Его заменил нападающий Элиф Элмас. До этого на 60-й минуте встречи Де Брёйне реализовал 11-метровый удар, сократив разрыв в счёте.

Напомним, этим летом 34-летний полузащитник перешёл из «Манчестер Сити» в «Наполи» свободным агентом. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет € 20 млн.