Израиль может быть отстранён от турниров УЕФА, но не от отбора на ЧМ-2026 — The Guardian

Футбольные сборные и клубы Израиля будут отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА, однако на турниры ФИФА это ограничение не распространится. Об этом сообщает The Guardian.

На этой неделе состоится голосование в исполкоме УЕФА, ожидается, что по его итогам мужская и женская сборные Израиля будут отстранены от участия в текущем розыгрыше Лиги наций, а «Маккаби» Тель-Авив больше не сыграет в Лиге Европы сезона-2025/2026.

Отмечается, что Израиль продолжит выступление в квалификационном этапе чемпионата мира — 2026, поскольку данный отборочный турнир является юрисдикцией ФИФА, УЕФА в данном случае не располагает полнотой полномочий, а лишь помогает проводить квалификацию в данной географической зоне.