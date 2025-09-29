Скидки
Главная Футбол Новости

«Урал» — «СКА-Хабаровск»: Цыпченко оформил дубль на 50-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 12-го тура Лиги Pari между екатеринбургским «Уралом» и «СКА-Хабаровск». Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Станислав Матвеев. На данный момент счёт 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Цыпченко – 42'     0:2 Цыпченко – 50'     1:2 Ишков – 69'    

Нападающий гостей Дмитрий Цыпченко сделал дубль на 50-й минуте. Ранее он открыл счёт в матче на 41-й минуте, реализовав пенальти.

После 11 матчей Первой лиги уральцы набрали 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Хабаровская команда заработала 13 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Урал» дома сыграл вничью с волгоградским «Ротором» (0:0), «СКА-Хабаровск» на своём поле одолел новороссийский «Черноморец» (1:0).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
