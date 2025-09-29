«Я не против Станковича, это брехня». Ловчев высказался о тренере «Спартака»
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о роли дисквалифицированного главного тренера красно-белых Деяна Станковича. В 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги столичный клуб без сербского специалиста на скамейке разгромил «Пари НН» (3:0).
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10' 2:0 Фернандеш – 36' 3:0 Фернандеш – 64'
«Я против Станковича не выступаю. Это брехня. Да, они выиграли без него матч‑другой. И что? Тренер всё равно работает с командой, готовит её к игре. «Спартак» возвращается на круги своя», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.
