Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я не против Станковича, это брехня». Ловчев высказался о тренере «Спартака»

«Я не против Станковича, это брехня». Ловчев высказался о тренере «Спартака»
Комментарии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о роли дисквалифицированного главного тренера красно-белых Деяна Станковича. В 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги столичный клуб без сербского специалиста на скамейке разгромил «Пари НН» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Я против Станковича не выступаю. Это брехня. Да, они выиграли без него матч‑другой. И что? Тренер всё равно работает с командой, готовит её к игре. «Спартак» возвращается на круги своя», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.

Материалы по теме
Дорогостоящий игрок «Спартака», капитан «Локо» или Миранчук. Кто лучший в 10-м туре РПЛ?
Рейтинг
Дорогостоящий игрок «Спартака», капитан «Локо» или Миранчук. Кто лучший в 10-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android