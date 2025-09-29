«Я не против Станковича, это брехня». Ловчев высказался о тренере «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о роли дисквалифицированного главного тренера красно-белых Деяна Станковича. В 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги столичный клуб без сербского специалиста на скамейке разгромил «Пари НН» (3:0).

«Я против Станковича не выступаю. Это брехня. Да, они выиграли без него матч‑другой. И что? Тренер всё равно работает с командой, готовит её к игре. «Спартак» возвращается на круги своя», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.