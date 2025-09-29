Звезда «Кайрата» Сатпаев высказался об игре с «Реалом», упомянув разгром от «Атлетико»

17-летний форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды сыграют во вторник, 30 сентября, на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

«Мы, конечно, не «Атлетико», но будем стараться забить им несколько голов… Думаю, нам нужно постараться играть в атакующий футбол. Думаю, удивятся, они думают, что мы в оборону сядем. А мы, если атаковать будем, тогда всё получится», – приводит слова Сатпаева QSport.

В 7-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» потерпел первое поражение в сезоне. «Королевский клуб» проиграл со счётом 2:5 в дерби с «Атлетико». Дастан Сатпаев в августе следующего года станет футболистом лондонского «Челси».