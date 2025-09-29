Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Звезда «Кайрата» Сатпаев высказался об игре с «Реалом», упомянув разгром от «Атлетико»

Звезда «Кайрата» Сатпаев высказался об игре с «Реалом», упомянув разгром от «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

17-летний форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды сыграют во вторник, 30 сентября, на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы, конечно, не «Атлетико», но будем стараться забить им несколько голов… Думаю, нам нужно постараться играть в атакующий футбол. Думаю, удивятся, они думают, что мы в оборону сядем. А мы, если атаковать будем, тогда всё получится», – приводит слова Сатпаева QSport.

В 7-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» потерпел первое поражение в сезоне. «Королевский клуб» проиграл со счётом 2:5 в дерби с «Атлетико». Дастан Сатпаев в августе следующего года станет футболистом лондонского «Челси».

Материалы по теме
«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android