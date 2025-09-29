Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Судья учудил, поставил пенальти, которого не было». Харин — об «Урал» — «СКА-Хабаровск»

«Судья учудил, поставил пенальти, которого не было». Харин — об «Урал» — «СКА-Хабаровск»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 12-го тура Лиги Pari между екатеринбургским «Уралом» и «СКА-Хабаровск». Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Станислав Матвеев. На данный момент счёт 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Цыпченко – 42'     0:2 Цыпченко – 50'     1:2 Ишков – 69'    

Полузащитник «Урала» Евгений Харин раскритиковал решение судьи назначить пенальти на 40-й минуте встречи, с которого хабаровчане открыли счёт.

«Судья учудил, поставил пенальти, которого не было. Мяч попал куда-то в плечо, и он свистнул, что пенальти», – сказал Харин во флеш-интервью в перерыве встречи.

После 11 матчей Первой лиги уральцы набрали 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Хабаровская команда заработала 13 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Урал» дома сыграл вничью с волгоградским «Ротором» (0:0), «СКА-Хабаровск» на своём поле одолел новороссийский «Черноморец» (1:0).

Материалы по теме
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: Цыпченко открыл счёт на 41-й минуте с пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android