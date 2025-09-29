Тренер «Зенита‑2» Коноплёв высказался о чемпионстве команды во Второй лиге

Главный тренер «Зенита‑2» Константин Коноплёв дал комментарий касательно досрочного чемпионства команды в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.

— Успех был невозможен без отношения ребят к делу, тренировочному процессу и самоотдаче, самоотверженности у футболистов. Вот он, рецепт успеха. Это ещё и большая заслуга людей, которые были всегда рядом с командой.

— Действительно ли от Аршавина была задача занять только первое место?

— Задачу в начале сезона мы поставили сами. По мере того, как приходил этот результат в течение первого круга, руководство включилось в этот процесс. Все поняли, что мы готовы решать эту задачу. Дальше Андрей Сергеевич сказал, чтобы мы играли в «Серебре».

— Кого из этой команды ждать нам в основе или на серьёзном уровне?

— Тимур Иванов, Даниил Кондаков, Матвей Иванов, Никита Вершинин, Иван Шиленок, Кирилл Столбов, — сказал Коноплёв в эфире «Матч ТВ».