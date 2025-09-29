Масалитин: ЦСКА включился в борьбу за первое место, главное — обойтись без травм

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о турнирном положении армейцев. После победы над «Балтикой» (1:0) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги команда поднялась на первое место в турнирной таблице.

«Все соскучились по тому, чтобы армейцы возглавляли наш чемпионат. Давно хотелось, чтобы ЦСКА включился по-серьёзному в борьбу за первое место. Очень положительно оцениваю их результат. Конечно, ЦСКА будет тяжело удержаться на первом месте. У того же «Спартака» и «Локомотива» очень хорошие и качественные замены, а у ЦСКА этой опции нет.

Будет тяжело разрываться сейчас и на Кубок. Самое главное, чтобы у ЦСКА сохранился состав и они обошлись без травм. Тогда какие-то серьёзные шансы на победу в Кубке России и РПЛ будут благоприятны для ЦСКА», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.