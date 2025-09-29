«Урал» — «СКА-Хабаровск»: Илья Ишков забил гол на 69-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 12-го тура Лиги Pari между екатеринбургским «Уралом» и «СКА-Хабаровск». Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Станислав Матвеев. На данный момент счёт 1:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник хозяев Илья Ишков забил гол на 69-й минуте. Ранее нападающий гостей Дмитрий Цыпченко открыл счёт в матче на 41-й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме он сделал дубль на 50-й минуте.

После 11 матчей Первой лиги уральцы набрали 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Хабаровская команда заработала 13 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Урал» дома сыграл вничью с волгоградским «Ротором» (0:0), «СКА-Хабаровск» на своём поле одолел новороссийский «Черноморец» (1:0).