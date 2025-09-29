Скидки
Матч Ла Лиги между «Валенсией» и «Овьедо» перенесён из-за погодных условий

Матч Ла Лиги между «Валенсией» и «Овьедо» перенесён из-за погодных условий
Матч 7-го тура Ла Лиги, в котором сегодня, 29 сентября, должны были встретиться «Валенсия» и «Овьедо», перенесён по причине погодных условий. Об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Испания — Примера . 7-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Овьедо
Овьедо
Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) из‑за сильного дождя объявило в Валенсии красный уровень опасности.

«В соответствии с регламентом и с учётом насыщенного графика игра состоится 30 сентября, если погодные условия позволят организовать матч с наличием возможности обеспечения безопасности участников и присутствующих, а также если власти разрешат его проведение в связи с отменой красного уровня опасности, обозначенного AEMET, — сказано в сообщении RFEF.

