Тренер «Галатасарая»: Моуринью много говорил, когда оказался в Турции. Я был лучше его

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о работе экс-наставника «Фенербахче» Жозе Моуринью в турецком чемпионате.

«Когда Моуринью пришёл сюда, он начал много говорить. Он многое перепробовал, но в итоге мы оказались лучше его. Я был лучше его. Мы дважды обыграли их на их стадионе. В этом году, к сожалению, его не будет. Мы ждали ещё двух игр против него.

Он не так сосредоточен, как раньше, он не думает о футболе так, как раньше. Он никогда не менял свой тренерский стиль. Он действительно важная личность, у него действительно мощная харизма, однако с точки зрения футбола нам нужно расти каждый год. Возможно, проблема для него в том, что он сам не стал лучше как тренер», – приводит слова Бурука издание The Athletic.

Моуринью тренировал турецкий гранд с июля 2024 года по август 2025 года, после чего перешёл в «Бенфику».

