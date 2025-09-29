Скидки
Урал — СКА-Хабаровск, результат матча 29 сентября 2025, счет 1:2, 12-й тур Первой лиги 2025/2026

«СКА-Хабаровск» обыграл «Урал» в матче 12-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari между екатеринбургским «Уралом» и «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев. Гостевая команда победила со счётом 2:1.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Цыпченко – 42'     0:2 Цыпченко – 50'     1:2 Ишков – 69'    

Нападающий гостей Дмитрий Цыпченко открыл счёт в матче на 41-й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме он сделал дубль на 50-й минуте. Полузащитник хозяев поля Илья Ишков сократил разрыв в счёте на 69-й минуте.

После 12 матчей Первой лиги уральцы набрали 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Хабаровская команда заработала 16 очков и располагается на девятой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
