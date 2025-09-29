«Мы хотим победить и будем бороться до конца». Сатпаев — о матче «Кайрат» — «Реал» в ЛЧ

17-летний форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев высказался о мадридском «Реале», с которым чемпионы Казахстана встретятся в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды сыграют во вторник, 30 сентября, на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

«Постараемся прессинговать соперника либо парами, чтобы было легче отбирать мяч, либо выходить один на один в единоборствах. Для нас это новый опыт, и мы хотим показать, на что способны. В первую очередь для меня важно, чтобы команда добилась успеха и выжала из этой игры максимум. Конечно, мы хотим победить, хотя и понимаем, насколько это будет сложно. «Реал» — непростой соперник — они не раз выигрывали Лигу чемпионов. Но мы будем бороться до конца. Уверен, если мы будем играть для своих болельщиков, у нас всё получится», — приводит слова Сатпаева QazSport.

В 7-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» потерпел первое поражение в сезоне. «Королевский клуб» проиграл со счётом 2:5 в дерби с «Атлетико». Дастан Сатпаев в августе следующего года станет футболистом лондонского «Челси».