Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Большинство игроков «Реала» прошли мимо болельщиков после тренировки в Казахстане

Большая часть футболистов мадридского «Реала» не подошла к казахстанским болельщикам после тренировки перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Кайратом». Команды сыграют во вторник, 30 сентября, на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

Завершив тренировку, футболисты «Королевского клуба» сразу отправились в гостиницу, проигнорировав собравшихся перед стадионом фанатов из Казахстана, которые рассчитывали получить автографы от игроков испанской команды. Только французский полузащитник Эдуарду Камавинга остановился, чтобы оставить свою подпись юному болельщику.

В 1-м туре общего этапа ЛЧ «Реал» одержал победу над французским «Марселем» (2:1) на своём поле. «Кайрат» в стартовом матче на турнире уступил «Спортингу» (1:4) в Португалии.