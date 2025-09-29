Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Большинство игроков «Реала» прошли мимо болельщиков после тренировки в Казахстане

Большинство игроков «Реала» прошли мимо болельщиков после тренировки в Казахстане
Аудио-версия:
Комментарии

Большая часть футболистов мадридского «Реала» не подошла к казахстанским болельщикам после тренировки перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Кайратом». Команды сыграют во вторник, 30 сентября, на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Завершив тренировку, футболисты «Королевского клуба» сразу отправились в гостиницу, проигнорировав собравшихся перед стадионом фанатов из Казахстана, которые рассчитывали получить автографы от игроков испанской команды. Только французский полузащитник Эдуарду Камавинга остановился, чтобы оставить свою подпись юному болельщику.

В 1-м туре общего этапа ЛЧ «Реал» одержал победу над французским «Марселем» (2:1) на своём поле. «Кайрат» в стартовом матче на турнире уступил «Спортингу» (1:4) в Португалии.

Материалы по теме
«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android