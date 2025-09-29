«Нашли «идиота», заплатившего так много». Румменигге — о переходе Вольтемаде в «Ньюкасл»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о переходе нападающего сборной Германии Ника Вольтемаде прошлым летом из «Штутгарта» в «Ньюкасл Юнайтед» за € 85 млн, ещё € 5 млн обозначены в данной сделке в качестве бонусов.

«Буду честен: когда возникла вся эта история с Вольтемаде и требованиями «Штутгарта», я, равно как и Ули Хёнес, Герберт Хайнер, Ян-Кристиан Дрезен и Макс Эберль, пришли к выводу: ребята, мы дошли до неприемлемых сумм. Мы не должны идти на подобное, просто чтобы кто-то остался доволен, особенно финансисты «Штутгарта».

Могу только поздравить «Штутгарт» с тем, что они, — позвольте мне здесь использовать кавычки, нашли «идиота», заплатившего столько денег, ведь мы бы так не поступили», — приводит слова Румменигге Yahoo Sports со ссылкой на Bayernisch Rundfunk.