Игрок ЦСКА Кармо рассказал о проблемах с медосмотром перед подписанием контракта

Новичок московского ЦСКА Энрике Кармо рассказал о своём физическом состоянии, а также вспомнил проблемы во время прохождения медосмотра перед подписанием контракта с московским клубом. Бразилец присоединился к армейцам в сентябре текущего года.

«Перед подписанием контракта с ЦСКА у меня были небольшие проблемы в медосмотре. Но ничего серьёзного — небольшие нюансы, которые надо было решить. И сейчас я здесь, это самое главное. Я играю, я счастлив и хочу давать эту радость всем болельщикам и команде. А эти медицинские нюансы меня больше не беспокоят, я готов на 100%. Это связано с небольшой травмой в прошлом», — сказал Кармо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

До осени 2025 года Кармо защищал цвета бразильского «Сан-Паулу». Всего 18-летний форвард провёл за ЦСКА три матча в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России и не отметился результативными действиями.