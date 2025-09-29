Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Кармо рассказал о проблемах с медосмотром перед подписанием контракта

Игрок ЦСКА Кармо рассказал о проблемах с медосмотром перед подписанием контракта
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок московского ЦСКА Энрике Кармо рассказал о своём физическом состоянии, а также вспомнил проблемы во время прохождения медосмотра перед подписанием контракта с московским клубом. Бразилец присоединился к армейцам в сентябре текущего года.

«Перед подписанием контракта с ЦСКА у меня были небольшие проблемы в медосмотре. Но ничего серьёзного — небольшие нюансы, которые надо было решить. И сейчас я здесь, это самое главное. Я играю, я счастлив и хочу давать эту радость всем болельщикам и команде. А эти медицинские нюансы меня больше не беспокоят, я готов на 100%. Это связано с небольшой травмой в прошлом», — сказал Кармо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

До осени 2025 года Кармо защищал цвета бразильского «Сан-Паулу». Всего 18-летний форвард провёл за ЦСКА три матча в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android