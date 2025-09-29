Игрок «Кайрата» Сорокин рассказал о поддержке из России

Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» ответил на вопрос о поддержке казахстанской команды в России. Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 мск.

— Приятно, что следят за «Кайратом» и тобой в России? Может, кто-то из футболистов писал перед матчем с «Реалом»?

— Кто-то из пацанов неделю назад написал: «Удачи! Классный матч! Кайфаните!». Видел, что сборная России выложила пост, что мы будем играть в Лиге чемпионов. А так, перед игрой особо никто не беспокоит. Все понимают, что готовимся и лишний раз писать что-то не стоит, — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.