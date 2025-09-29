Скидки
Месси выбрал Ямаля в голосовании на лучшего молодого игрока, Роналду воздержался

Месси выбрал Ямаля в голосовании на лучшего молодого игрока, Роналду воздержался
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выбрал форварда «Барселоны» Ламина Ямаля в голосовании за трофей имени Раймона Копы (лучшему молодому игроку до 21 года). Об этом сообщает Sports Illustrated. Португалец Криштиану Роналду от голосования воздержался.

В отличие от «Золотого мяча», обладателя трофея Копы выбирают не журналисты, а бывшие обладатели «Золотого мяча» — в этом году в голосовании принимали участие 27 игроков. Подавляющее большинство голосующих, включая Месси, Модрича, Зидана, Бензема и Кака, поставило на первое место игрока «Барселоны».

Единственными, кто предпочёл Ямалю Дезире Дуэ, оказались Роберто Баджио, Рууд Гуллит и Павел Недвед. Также в этом году впервые вручался женский трофей Копа – его получила Вики Лопес, играющая за «Барселону».

Ямаль почти в два раза опередил Дуэ в голосовании на лучшего молодого игрока до 21 года
