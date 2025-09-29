Игорь Акинфеев отыграл 264-й «сухой» матч в чемпионатах России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0). Это 264-я «сухая» игра Акинфеева в чемпионатах России, сообщается в телеграм-канале «ЦИФРОСКОП».

Что примечательно, теперь у Акинфеева больше матчей без пропущенных мячей, чем суммарно у второго и третьего вратаря в этом рейтинге — Сергея Рыжикова (134) и Сергея Овчинникова (129).

Акинфеев играет за основную команду красно-синих с 2003 года. За это время вратарь шесть раз становился чемпионом России, восемь раз брал Кубок страны, восемь раз завоёвывал национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе голкипера есть победа в Кубке УЕФА.