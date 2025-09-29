Дмитриев — четвёртый самый молодой игрок «Спартака» с двумя ассистами в игре РПЛ с 2009-го

Футболист московского «Спартака» Игорь Дмитриев стал четвёртым самым молодым игроком красно-белых с момента начала сбора статистики (2009 год), которому удалось сделать две голевые передачи в матче Мир Российской Премьер-Лиги.

В игре 10-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0) россиянин дважды результативно ассистировал полузащитнику Жедсону Фернандешу. Как сообщает пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале, только три игрока красно-белых моложе Дмитриева (21 год 66 дней) оформляли два ассиста в матче РПЛ: Рафаэл Кариока (19 лет 339 дней), Сергей Паршивлюк (20 лет 228 дней), Наиль Умяров (20 лет 253 дня).

21-летний вингер появился на поле с первых минут на позиции левого защитника. Встреча с «Пари НН» стала для Дмитриева первой в основном составе «Спартака».