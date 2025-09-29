Скидки
Главная Футбол Новости

Дмитриев — четвёртый самый молодой игрок «Спартака» с двумя ассистами в игре РПЛ с 2009-го

Дмитриев — четвёртый самый молодой игрок «Спартака» с двумя ассистами в игре РПЛ с 2009-го
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Игорь Дмитриев стал четвёртым самым молодым игроком красно-белых с момента начала сбора статистики (2009 год), которому удалось сделать две голевые передачи в матче Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

В игре 10-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0) россиянин дважды результативно ассистировал полузащитнику Жедсону Фернандешу. Как сообщает пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале, только три игрока красно-белых моложе Дмитриева (21 год 66 дней) оформляли два ассиста в матче РПЛ: Рафаэл Кариока (19 лет 339 дней), Сергей Паршивлюк (20 лет 228 дней), Наиль Умяров (20 лет 253 дня).

21-летний вингер появился на поле с первых минут на позиции левого защитника. Встреча с «Пари НН» стала для Дмитриева первой в основном составе «Спартака».

