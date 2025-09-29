Масалитин: Глебов стал лидером ЦСКА, своими рывками вскрывает любую оборону

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил прогресс воспитанника армейцев Кирилла Глебова в текущем сезоне. 19-летний нападающий вернулся после травмы, выйдя на замену в игре 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

«Глебов стал одним из лидеров в атаке ЦСКА. Это чувствовалось. У команды вырисовывается подвижная тройка в центре поля — Обляков, Кисляк и Алвес. ЦСКА не хватало скорости и данных Глебова, который может своим рывком вскрыть любую оборону.

В начале чемпионата ещё хорошо смотрелся Круговой, который в последнее время по понятным причинам неубедительно выглядит, так как играет не на родной позиции. Глебов заряженно вышел на поле, успел получить карточку. Лидер ЦСКА вернулся!» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.