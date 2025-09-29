Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин: Глебов стал лидером ЦСКА, своими рывками вскрывает любую оборону

Масалитин: Глебов стал лидером ЦСКА, своими рывками вскрывает любую оборону
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил прогресс воспитанника армейцев Кирилла Глебова в текущем сезоне. 19-летний нападающий вернулся после травмы, выйдя на замену в игре 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Глебов стал одним из лидеров в атаке ЦСКА. Это чувствовалось. У команды вырисовывается подвижная тройка в центре поля — Обляков, Кисляк и Алвес. ЦСКА не хватало скорости и данных Глебова, который может своим рывком вскрыть любую оборону.

В начале чемпионата ещё хорошо смотрелся Круговой, который в последнее время по понятным причинам неубедительно выглядит, так как играет не на родной позиции. Глебов заряженно вышел на поле, успел получить карточку. Лидер ЦСКА вернулся!» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android