Лётчики-истребители помогут Артете в «Арсенале» наладить коммуникацию с игроками

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что планирует пригласить команду лётчиков-истребителей Королевских военно-воздушных сил, чтобы развить свою коммуникацию с игроками.

Испанцу не нравится, что передача каких-либо сообщений от него до игроков на поле занимает слишком много времени. Он хочет попросить пилотов проанализировать процесс общения и тренировок в клубе, чтобы улучшить все внутренние коммуникации.

«Я уверен, что они не используют 20 предложений или 20 слов, если есть всего одно слово. «Нет, ветер идёт с этой стороны, так что тебе нужно повернуть налево», — бум, ты мёртв. Так что это будет просто одно слово», — приводит слова тренера The Telegraph.

Ранее Артета уже применял неординарные методы подготовки в клубе, нанимая карманников для развития бдительности игроков и включая You’ll Never Walk Alone на тренировках перед матчем с «Ливерпулем».