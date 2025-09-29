Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лётчики-истребители помогут Артете в «Арсенале» наладить коммуникацию с игроками

Лётчики-истребители помогут Артете в «Арсенале» наладить коммуникацию с игроками
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что планирует пригласить команду лётчиков-истребителей Королевских военно-воздушных сил, чтобы развить свою коммуникацию с игроками.

Испанцу не нравится, что передача каких-либо сообщений от него до игроков на поле занимает слишком много времени. Он хочет попросить пилотов проанализировать процесс общения и тренировок в клубе, чтобы улучшить все внутренние коммуникации.

«Я уверен, что они не используют 20 предложений или 20 слов, если есть всего одно слово. «Нет, ветер идёт с этой стороны, так что тебе нужно повернуть налево», — бум, ты мёртв. Так что это будет просто одно слово», — приводит слова тренера The Telegraph.

Ранее Артета уже применял неординарные методы подготовки в клубе, нанимая карманников для развития бдительности игроков и включая You’ll Never Walk Alone на тренировках перед матчем с «Ливерпулем».

Материалы по теме
Артета: все знают, насколько Букайо Сака важен для «Арсенала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android