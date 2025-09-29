Скидки
Фанаты ПСВ напали на представителей руководства «Аякса» — De Telegraaf

Технический директор «Аякса» Алекс Крус и спортивный директор клуба Марийн Бёкер были атакованы фанатами ПСВ после матча этих команд в рамках 6-го тура Эредивизии (2:2). Об этом сообщает De Telegraaf.

Нидерланды — Эредивизия . 6-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Окончен
2 : 2
Аякс
Амстердам
1:0 Сайбари – 7'     1:1 Тейлор – 31'     2:1 Гонсёровски – 81'     2:2 Глух – 89'    

Данный эпизод произошёл на одном из лестничных пролётов стадиона «Филипс» в Эйндховене, Крус получил удар по ноге, а Бёкера ударили кулаком в корпус. ПСВ немедленно принял меры против двух мужчин, напавших на членов правления команды из Амстердама. Абонементы обоих нарушителей были приостановлены, и им обоим был выдвинут запрет на посещение стадионов по всей стране. Видеозапись инцидента изучается.

В тот же день ПСВ принёс извинения руководству «Аякса» через своего координатора по безопасности. В заявлении руководство команды из Эйндховена выразило глубокое сожаление по поводу произошедшего инцидента. «Аякс» в ответном сообщении отметил оперативность коллег из ПСВ и сообщил, что не будет настаивать на санкциях против клуба.

