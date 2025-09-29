Игрок «Спартака» Зобнин оценил ситуацию в турнирной таблице РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о месте красно-белых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Пока прошло 10 туров. Два очка до первого места — где-то рядом. Но так далеко не заглядываем. У нас есть второй турнир — Кубок, где тоже надо решать свои задачи. Стараемся решать их и там, и там, выигрывать матчи и быть как можно ближе к победам», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После победы над «Пари НН» в 10-м туре РПЛ «Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и расположился на пятом месте в чемпионате России. ЦСКА возглавляет таблицу с 21 очком. Очная встреча московских команд состоится 5 октября на стадионе «ВЭБ Арена», начало – в 16:30 мск.