Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Зобнин оценил ситуацию в турнирной таблице РПЛ

Игрок «Спартака» Зобнин оценил ситуацию в турнирной таблице РПЛ
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о месте красно-белых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Пока прошло 10 туров. Два очка до первого места — где-то рядом. Но так далеко не заглядываем. У нас есть второй турнир — Кубок, где тоже надо решать свои задачи. Стараемся решать их и там, и там, выигрывать матчи и быть как можно ближе к победам», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После победы над «Пари НН» в 10-м туре РПЛ «Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и расположился на пятом месте в чемпионате России. ЦСКА возглавляет таблицу с 21 очком. Очная встреча московских команд состоится 5 октября на стадионе «ВЭБ Арена», начало – в 16:30 мск.

Материалы по теме
Легчайшая победа «Спартака» в РПЛ! Жедсон размотал «Пари НН» красивым дублем. Видео
Легчайшая победа «Спартака» в РПЛ! Жедсон размотал «Пари НН» красивым дублем. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android