Хави готов возглавить «Манчестер Юнайтед», его не смущает отсутствие еврокубков — Романо

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, специалист готов работать в клубе из Манчестера, он следит за английской Премьер-лигой и в любой момент готов начать работать с «красными дьяволами», несмотря на отсутствие еврокубковых матчей.

Последним местом работы Хави была «Барселона». Испанец возглавлял сине-гранатовых с ноября 2021 года по июнь 2024 года. Под его руководством «блауграна» стала чемпионом Испании в сезоне-2022/2023 и выиграла Суперкубок страны. До работы в каталонском клубе Хави тренировал катарский «Аль-Садд».