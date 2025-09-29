В составе «Реала» впервые в XXI веке нет обладателя «Золотого мяча»

После ухода полузащитника Луки Модрича в составе мадридского «Реала» не осталось ни одного обладателя «Золотого мяча». Такое с клубом случилось впервые в нынешнем столетии. 40-летний хорват с текущего сезона выступает за «Милан».

До этого в клубе играли такие обладатели трофея, как Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо, Майкл Оуэн, Фабио Каннаваро, Кака, Криштиану Роналду, Лука Модрич и Карим Бензема.

На «Золотой мяч – 2025» от «Реала» были номинированы Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, однако им завоевать трофей не удалось – в этом году награду забрал француз Усман Дембеле, играющий за «Пари Сен-Жермен». Мбаппе занял седьмое место, Беллингем — 23-е.