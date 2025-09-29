Скидки
Главная Футбол Новости

Масалитин: Глушенков вернулся на свою позицию и стал продуктивно играть в «Зените»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о нынешнем уровне игры нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

— В начале прошлого сезона Глушенков отлично играл в связке с Венделом и был лидером «Зенита», но получил травму. После возвращения его использовали не на своей позиции. Он перетерпел, вернулся на привычную позицию и снова стал продуктивно играть. У него сложный характер, как у всех лидеров. Задача тренерского штаба — найти контакт, который поможет команде.

— Может ли Глушенков стать одним из лидеров «Зенита»?
— Почему нет. Он доказал это игрой. В прошлом сезоне много забивал. Но у него сложный характер. После встречи с «Краснодаром» не праздновал гол и расстроился, что его не признали лучшим игроком матча, — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

