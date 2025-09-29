Скидки
Орлов: Глушенков талантливее Аршавина

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил уровень игры бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина и нынешнего нападающего команды Максима Глушенкова.

«Глушенков талантливее Аршавина. У Андрея не было такого сильного удара. Да, он точно бил по воротам, как в матче с «Ливерпулем», но силы и физической мощи, которая есть у Глушенкова, у него не было. Сегодня футбол стал более атлетичным, и на этом фоне Максим явно выделяется. То, как он пропускает мяч, как видит поле — это очень заметно», — сказал Орлов в эфире программы «Про наш футбол».

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

