«Карточку никто не отменит». Арбитр Федотов — об удалении у «Балтики» в матче с ЦСКА

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Иванова в матче 10-го тура РПЛ, в котором ЦСКА победил калининградскую «Балтику» (1:0). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«На 65-й минуте Иванов ошибочно показал жёлтую Беликову за грубую игру. Не разобрался в эпизоде.

Момент на 84-й минуте нельзя считать ключевым, потому что это уже конец игры. Иванов дал вторую жёлтую Андраде за срыв перспективной атаки. Возможно, игрок ЦСКА в этот момент находился в офсайде. Но это проблема не Иванова, а первого ассистента. Если был офсайд, он должен был его зафиксировать. И тогда не было бы никакой второй жёлтой. В трансляции ничего не показали, линии не чертили, потому что была именно жёлтая. Это момент для внутреннего судейского разбора. Но карточку никто не отменит», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На 83-й минуте защитник «Балтики» Кевин Андраде получил вторую жёлтую карточку за фол на бразильце Алеррандро и оставил свою команду в меньшинстве. На 90+5-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил единственный мяч в игре.