Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Иттихад» хочет видеть Юргена Клоппа на посту главного тренера команды — Галетти

«Аль-Иттихад» хочет видеть Юргена Клоппа на посту главного тренера команды — Галетти
Комментарии

«Аль-Иттихад» рассматривает кандидатуру экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа как наиболее подходящую на замену уволенному Лорану Блану на посту главного тренера. Об этом сообщает журналист и инсайдер TEAMtalk Руди Галетти в своём аккаунте в соцсети X.

По информации источника, саудовский клуб оценивает множество специалистов, но приоритетным остаётся приглашение немецкого наставника. Напомним, Лоран Блан был отправлен в отставку после поражения от «Аль-Насра» (0:2) в 4-м туре саудовской Про-Лиги.

Клопп тренировал «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год, после чего ушёл из клуба из-за переутомления от работы главным тренером. Вместе с клубом он побеждал в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге.

Материалы по теме
Официально
«Аль-Иттихад» уволил Лорана Блана после поражения от «Аль-Насра»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android