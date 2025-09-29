«Аль-Иттихад» хочет видеть Юргена Клоппа на посту главного тренера команды — Галетти

«Аль-Иттихад» рассматривает кандидатуру экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа как наиболее подходящую на замену уволенному Лорану Блану на посту главного тренера. Об этом сообщает журналист и инсайдер TEAMtalk Руди Галетти в своём аккаунте в соцсети X.

По информации источника, саудовский клуб оценивает множество специалистов, но приоритетным остаётся приглашение немецкого наставника. Напомним, Лоран Блан был отправлен в отставку после поражения от «Аль-Насра» (0:2) в 4-м туре саудовской Про-Лиги.

Клопп тренировал «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год, после чего ушёл из клуба из-за переутомления от работы главным тренером. Вместе с клубом он побеждал в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге.