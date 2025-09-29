Арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил Тюкавина в матче «Крылья» — «Динамо»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Виталия Мешкова в матче 10-го тура РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Был момент с Тюкавиным на последних минутах. «Крылья» посчитали, что ему надо было показывать красную, но ЭСК точно поддержит арбитров. Это даже не фол. Тюкавин, разворачиваясь, поставил ногу на мяч, а дальше, закрывая его, попытался поставить ногу на газон. В этот момент защитник выполнил встречное движение и подсунул ногу. Куда было деваться Тюкавину? Да, жёстко, голеностоп, на излом. Но такое бывает. Это игровой момент. По-футбольному судьи поступили правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Московское «Динамо» крупно вело в счёте к 34-й минуте после голов полузащитников Даниила Фомина и Бителло, а также форварда Ивана Сергеева. В оставшиеся минуты самарцы забили дважды, отличились хавбек Ильзат Ахметов и защитник Томас Гальдамес.