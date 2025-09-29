В костромском «Спартаке» объяснили выход 40-летнего тренера Пучкова на поле в Первой лиге

Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин прокомментировал участие своего 40-летнего помощника Сергея Пучкова во встрече 12-го тура Первой лиги с ульяновской «Волгой» (1:1).

«Это точно не спонтанное решение. Мы понимали, что в сезоне будут игры, в которых наш играющий тренер с его данными (рост Пучкова составляет 202 см. — Прим. «Чемпионата») пригодится — где-то на последние минуты понадобится в атакующих действиях. Сегодня получился как раз такой матч, и мы решили его выпустить.

Сам по себе выход такого высокого, статного игрока автоматически смещает на него акцент соперников. В одном моменте он здорово сбросил мяч головой, и Бугриев в перекладину попал. Отличный дебют, лучше не придумаешь.

Но хотелось бы впредь поменьше таких валидольных концовок и поводов для выхода Сергея Михайловича. Лучше заранее решать свои задачи на поле. Если мы вынуждены прибегнуть к его помощи, значит, есть проблемы в атакующих действиях», — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.