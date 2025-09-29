Скидки
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Ростов» — «Краснодар»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Егора Егорова в матче 10-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«Хорошая работа Егорова. Постепенно он набирает. Если сравнить с прошлым годом, то этот намного лучше. В моём рейтинге Егоров идёт в топ-5. Перестал попадать под мяч, явно провёл работу над ошибками. Глубоковато забегает, но ничего, это пройдёт. Не сказал бы, что это сложный матч для арбитра, но в любом случае молодец, справился», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Во встрече 10-го тура Егор Егоров показал две жёлтые карточки. На 10-й минуте «горчичник» получил бразильский вингер «Ростова» Роналдо. На 45+4-й минуте был предупреждён капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

