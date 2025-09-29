Игрок «Спартака» Барко: я не изучаю русский, у нас в команде говорят на разных языках

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что он не изучает русский язык. Несмотря на это, аргентинец находит понимание со своими партнёрами по команде.
«Я не изучаю русский язык. Но я всё время нахожусь с партнерами по команде, которые говорят на русском, поэтому что-то всё равно понимаю. «Спартак» — это большой клуб, в котором играют футболисты из разных стран. У нас в команде говорят на разных языках: на русском, сербском, испанском, французском. И ты всегда можешь что-то выучить, начать понимать и так далее. Поэтому у нас нет проблем со взаимопониманием», — приводит слова Барко Legalbet.
Аргентинский футболист играет за красно-белых с 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2026/2027.