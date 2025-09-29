Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Барко: я не изучаю русский, у нас в команде говорят на разных языках

Игрок «Спартака» Барко: я не изучаю русский, у нас в команде говорят на разных языках
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что он не изучает русский язык. Несмотря на это, аргентинец находит понимание со своими партнёрами по команде.

«Я не изучаю русский язык. Но я всё время нахожусь с партнерами по команде, которые говорят на русском, поэтому что-то всё равно понимаю. «Спартак» — это большой клуб, в котором играют футболисты из разных стран. У нас в команде говорят на разных языках: на русском, сербском, испанском, французском. И ты всегда можешь что-то выучить, начать понимать и так далее. Поэтому у нас нет проблем со взаимопониманием», — приводит слова Барко Legalbet.

Аргентинский футболист играет за красно-белых с 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Материалы по теме
Тренер «Спартака» Сакич: Барко вносит свой вклад, но может играть лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android