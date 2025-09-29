Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родина — Сокол, результат матча 29 сентября 2025, счет 2:0, 12-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» уверенно победила «Сокол» в 12-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari, в котором встречались московская «Родина» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никита Новиков из Петрозаводска. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты столичного клуба.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Ушатов – 42'     2:0 Рейна – 70'    

На 42-й минуте полузащитник «Родины» Кирилл Ушатов забил ударом из-за пределов штрафной площади. На 70-й минуте нападающий Йорди Рейна удвоил преимущество своей команды.

«Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 19 и поднялась на шестое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» опустился на 17-ю строчку. В активе команды семь очков в 12 встречах.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Позор!» и упрёки в антифутболе. Самая спорная тренерская отставка в Первой лиге
«Позор!» и упрёки в антифутболе. Самая спорная тренерская отставка в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android