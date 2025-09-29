«Родина» уверенно победила «Сокол» в 12-м туре Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari, в котором встречались московская «Родина» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никита Новиков из Петрозаводска. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты столичного клуба.

На 42-й минуте полузащитник «Родины» Кирилл Ушатов забил ударом из-за пределов штрафной площади. На 70-й минуте нападающий Йорди Рейна удвоил преимущество своей команды.

«Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 19 и поднялась на шестое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» опустился на 17-ю строчку. В активе команды семь очков в 12 встречах.