Александр Глеб: «Зенит» наберёт ещё больший ход и будет бороться за первое место

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб прокомментировал турнирное положение «Зенита».

«Конкуренты «Зенита» в РПЛ не стоят на месте. Время идёт, а они приспосабливаются к игре «Зенита». Одной команде тяжело вечно находиться на вершине чемпионата России. В любом случае «Зенит» со своим опытом и амбициями наберёт ещё больший ход и будет бороться за первое место», — приводит слова Глеба Metaratings.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга с 19 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, отставание от лидера чемпионата ЦСКА составляет два очка. В 11-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют с «Акроном».

