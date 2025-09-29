Масалитин оценил игру новичка ЦСКА Кармо в матче с «Балтикой»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о дебюте в стартовом составе армейцев полузащитника Энрике Кармо во встрече 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

«Кармо обладает необходимыми игровыми качествами, но в матче с «Балтикой» его хватило на тайм. После перерыва он уже не был так заметен на поле и не так продуктивен. А в первом тайме очень хорошо смотрелся и отлично взаимодействовал с Алвесом.

У них вырисовывается наигранная связка, есть подсознательное взаимопонимание, чему их учили в Бразилии играть. Качества, необходимые для основного состава, у него есть. Единственное — не хватает физических данных. Он пришёл из другого чемпионата и пропустил предсезонку. Физические кондиции сказываются», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, 18-летний бразильский футболист присоединился к московской команде в летнее трансферное окно, перейдя из «Сан-Паулу».