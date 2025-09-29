Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин оценил игру новичка ЦСКА Кармо в матче с «Балтикой»

Масалитин оценил игру новичка ЦСКА Кармо в матче с «Балтикой»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о дебюте в стартовом составе армейцев полузащитника Энрике Кармо во встрече 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Кармо обладает необходимыми игровыми качествами, но в матче с «Балтикой» его хватило на тайм. После перерыва он уже не был так заметен на поле и не так продуктивен. А в первом тайме очень хорошо смотрелся и отлично взаимодействовал с Алвесом.

У них вырисовывается наигранная связка, есть подсознательное взаимопонимание, чему их учили в Бразилии играть. Качества, необходимые для основного состава, у него есть. Единственное — не хватает физических данных. Он пришёл из другого чемпионата и пропустил предсезонку. Физические кондиции сказываются», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, 18-летний бразильский футболист присоединился к московской команде в летнее трансферное окно, перейдя из «Сан-Паулу».

Материалы по теме
Кармо — самый молодой иностранец в стартовом составе ЦСКА в РПЛ с 2007 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android